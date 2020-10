Kaitseliidu Võrumaa maleva etteotsa asub major Toomas Pindis

Aastast 2012 on major Pindis olnud tegevteenistuses Kaitseliidu Võrumaa ja Tartu maleva staabiülemana. Ta on ennast erialaliselt täiendanud erinevatel kursustel kaitseväe Akadeemias, aga ka Ameerika Ühendriikides ja Saksamaal.

Toomas Pindis on abielus, tal on kaks tütart. Vabal ajal harrastab jalgrattasõitu ja võrkpalli, tegeleb koorilaulmise ja kitarrimänguga. Kaitseliidu Võrumaa maleva Antsla üksikkompanii tegevliige on ta aastast 2002, samuti on ta Kaitseliidu esikütt.