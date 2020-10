Valgas näeb menukat komöödiat

Vana toriseja valmistub juba eluajal oma matusteks, aga nii mõndagi on veel tegemata. Kõigepealt tuleb koostada endale muidugi järelehüüe. Kes tunneks vana Torisejat veel paremini kui tema ise? Ka hauakivi saab soodsamalt kätte, kui odavmüükidel juba eluajal pilk peal hoida. Pärandi jagamine – kindlasti tuleb see asi ise korda ajada.

Teatriblogija Danzumees lavastuse kohta Instagramis: "Tundsin intellektuaalse intelligentsi kasvatamist iseendas. Sest kõrvaltvaatajana on selliseid eluolulisi asju selgem märgata ja mõista. Ise oma elu sees nendes teemades olles hägustavad emotsioonid ja ego liialt tegelikku vōimekust nendel teemadel mõelda ja seeläbi ka areneda. Pelgasin seda “vana toriseja” lugu, sellepärast eelkōige, et kellegi torisemist on nii tüütu kuulata. Isegi kui see korraks alguses vōib ka naljakas olla. Aga dramaturg Urmas Lennuk, lavastaja Eili Neuhaus ja näitlejad Tarvo Sõmer, Tiina Mälberg, Liisa Aibel ning Elar Vahter ei vii meid sinna - ebameeldivasse kohta. "