Valgamaal läheb 16 parki ja puistut kaitse alt välja

Valga maakonnas arvatakse kaitse alt välja 16 kaitsealust parki ja puistut, mis on minetanud oma looduskaitseväärtuse või hävinud, ja Paluora puistu, mis jääb kaitse alla Tündre looduskaitseala koosseisus.

Kaitseväärtuse kadumise või hävimise tõttu arvatakse looduskaitse alt välja: Hargla haigla puudegrupp, Holdre männikud, Iigaste park, Kasemäe talu iluaed, Kaubi kaasik, Koikküla park, Komsi puistu, Laanemetsa park, Oore männikud, Riidaja männikud, Sõpruse park, Säde park, Tambre parkmets, Vaitka männik, Valga veterinaarravila park ja Vargasaare puistud. Kaitstav loodusobjekt - Paluora puistud - asub praegu täies ulatuses Tündre looduskaitseala sihtkaitsevööndis, mille kaitse-eesmärk on kaitsealuste liikide elupaikade ja metsakoosluste säilitamine. Sihtkaitsevööndi režiim tagab väärtuste säilimise, mistõttu on otstarbekas käsitleda Paluora puistuid edaspidi üksnes Tündre looduskaitseala osana ja kustutada keskkonnaregistrist eraldi kaitsealuse objektina.

