Eesti ühineb liidrite deklaratsiooniga, et seista maailma looduse eest

„Deklaratsioon on keskkonda väärtustavate riikide ja organisatsioonide signaal, mis näitab, et praegust elurikkuste hädaolukorda võetakse väga tõsiselt,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Eesti ühineb selle rahvusvahelise kogukonnaga, kes soovib vastu astuda keskkonnakriisidele. Liigirikkus ja puhtam loodus on need väärtused, mille eest tahame seista Eestis ja maailmas.“