Lindora laat jääb ära

Arvestades Lindora laada toimumiskohta ja eripära ning lähtudes seejuures 29.09.2020 COVID-19 käitumisjuhendist avalike ja kultuuriürituste korraldajatele, on Lindora laada korraldamist toetav meeskond, Võru vallavalitsus ja terviseamet ühisel seisukohal, et 2020. aastal Lindora laata ei toimu, sest laada korraldamist toetav meeskond ei suuda täita kõiki ettevaatusabinõusid seoses COVID-19 viiruse levikuga

«Vallavalitsuse ei toeta sel aastal Lindora laada toimumist, sest seoses COVID-19 viiruse levikuga on nii palju asjaolusid, mille tõttu on sel aastal mõistlik Lindora laat ära jätta,» ütles Võru vallavanem Kalmer Puusepp.

Lindora laat on Lindora teeristis, Setomaa ja Võrumaa piiril peetav traditsiooniline sügislaat, kus kaubeldakse nii toidu, käsitöö kui ka tööstuskaupadega, aga ka eluskaubaga: põrsaste, lammaste, kasside, koerte, kanade ja hanedega. Laat on omamoodi kodukandi kokkutulek, kuhu tulevad kohalikud inimesed ja need, keda elu siit kaugemale kandnud on. Loodetavasti saab laat oma traditsiooni jätkata tuleval aastal.