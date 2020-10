Märk ärgitab julgelt seto keelt rääkima

Nüüdseks on loodud nii seto- kui ka võrukeelne jutumull: «Kõnõlõ mukka seto kiilt!» ja «Kõnõlõ mukka võro kiilt!». Need on kujundanud Martin Mark. «Kõnõlõ mukka seto kiilt!» on 3.–9. oktoobrini kasutusel ka Seto kultuuri nädalal nii molovihko ehk Facebooki profiilipildi sees ku ka rinnamärgina. Võrokesed pruugivad oma märki võru keele nädalal 2.–8. novembrini. Märgid on alla laetavad Võru instituudi ja Visit Setomaa veebilehelt.