Päev vanal Tartu–Võru maanteel ehk ajaloolisel Postiteel algab laadaga. Saagikoristusjärgsel rahvalikul kauplemisel on aukohal Lõuna-Eesti toit ja toodang. Laadale on müüma oodatud eelkõige Vana-Võrumaa piiridesse jäävad kauplejad või tootjad, aga müügikoha leiab ka kaugema kandi väärikas käsitöö ja maitseelamus.

«Praegu on poolsada registreerumissoovi,» ütles Kostitee päeva korraldaja Aivar Täpsi kolmapäeval. «Nende seas on nii toiduainetootjaid kui käsitöölisi, sekka lastele midagi, vanavara ning meelerahule ka. Kokku saab korralik laadamenüü ja -rahvas. Aga sel aastal on paljud laadakauplejad võtnud hoiaku, et registreeruvad viimasel momendil.»