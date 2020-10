Kaheksa lapsega Põlvamaa pere sipleb laenulõksus

«Mootori eest tahetakse lammutuses ligi tuhat eurot, lisaks tööraha ja jupid. Ka siis ei saa kindel olla, et see jälle sõidab. Olen selle bussi peale juba kaheksa tuhat magama pannud. Praegu saan kasutada koguduse bussi, mille kütuse eest tasun ise. Ilmselt oleksid nad mind aidanud ka laenuga, aga kuna kogudused elavad peost suhu, ei olnudki muud teha, kui kiirlaenufirma poole pöörduda,» tõdes Ralf Mänd.

«Haigushüvitised suurt ei aita, sest kui su palk on 620 eurot, saad kätte ainult poole. Lihtsalt ei tohi haigeks jääda! Isegi see ei aita, kui hakataks haiguslehe eest maksma esimesest päevast nagu koroonaajal. Inimene ei ela sellest ära. Sul on valida, kas oled kodus või haiglas ja ravid ennast või käid haigena tööl. On ju suur vahe, kas saad 300 või 600 eurot. Söögiraha meile õnneks kätte jäetakse,» lisas ta.

Ralf Mänd, pereisa «Kohtutäitur on maja küll aresti alla pannud, aga ta ei saa seda enne müüki panna, kui oleme kõik hoiu-laenuühistule tagasi maksnud.»

Kanepi vallavanem Piret Rammul ja sotsiaaltöö spetsialist Küllike Kaldoja on pere muredega kursis, kuigi omavalitsuse poole pole abipalvega pöördutud. «Kellegi laenukoormust enda kanda võtta vald ei saa – pealegi on nende puhul asi juba kohtutäituri käes. Kui nad siiski peaksid koduta jääma, ootab neid valla poolt viietoaline korter,» lubas Rammul.

Ralf Mänd lausus, et eluasemetoetust ei anta neile seetõttu, et sissetulekute hulka arvestatakse ka lasterahad, mistõttu jäävad nad napilt künnise taha. «Ühekordse toetuse sada eurot võid ehk saada. Sellepärast me ei olegi valla poole pöördunud. Ise tuleb oma pead vaevata, et asjad jälle paremuse poole keeraks.»

Põlva Jakobi koolis töötanud abikaasa Kristi jäi esmalt koduseks koroona tõttu, siis aga sai Ralfi ema insuldi ning oli mitu kuud nende juures. «Ema pärast Kristi tööle ei naasnudki ning kooliaasta alguseks võeti tema asemele juba uus inimene. Abikaasa saab samuti töövõimetustoetust, igat tööd ta teha ei saagi,» märkis pereisa.

Kuna Kristil on hooldaja ja toidukäitleja tunnistused, on mõeldud koduhooldusteenust pakkuva firma loomisele. «Aga sellekski on vaja kapitali. Esmalt peame selle laenuga ühele poole saama ning alles siis on võimalik uuesti alustada. Uut tööd leiab ikka, mille vastu aga ei saa – see on tervis,» märkis Ralf Mänd.

Majast ei soovi mingil juhul loobuda ka pereema Kristi. FOTO: Mati Määrits

Vajalik on riigi tugi

Ajakirjanduse poole pöördusid kaasad eeskätt seetõttu, et peavad vajalikuks hätta sattunute riiklikku toetamist. «Vaja on seadust, mis tagaks, et kui inimesega midagi juhtub, ei võetaks kõike käest. Mitte nii, et kui ta on sattunud augu servale, siis lükkame veel jalaga auku ja kraabime pärast mulla peale. Muidugi on ka neid, kes võtavad süüdimatult üha uusi kiirlaene, mida ei suudeta eluilmas tagasi maksta. Meie aga oleme olnud seni igati kohusetundlikud,» toonitas Ralf Mänd.

«Eesti võiks kas või Soomest eeskuju võtta, kus riik võtab osa hättasattunute kohustusi enda kanda, et kohe pere vara kallale ei ronitaks. Ja kui asjad paranevad, maksavad pärast riigile tagasi,» lisas ta.

Kiirlaenufirmast Bondora toimetuse järelepärimisele perekond Männiga juhtunu kohta ei vastatud.

KOMMENTAAR Kristi Hunt, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja kantsler «Kohtutäitur täidab kohtuotsust või sissenõudja nõuet ega saa anda hinnanguid krediidiotsustele või muudele juriidilistele aspektidele, mis on toimunud enne täitemenetlust. Võlgadesse sattudes on alati oluline otsida lahendusi ning suhelda nii sissenõudjaga kui kindlasti ka kohtutäituriga. Kohtutäitur on tagajärg, mitte põhjus.»