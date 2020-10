Vaatetornist jäid järele vaid riismed

Senine puidust 30-meetrine vaatetorn rajati Rebasemõisa külla 2004. aastal ja oli pikalt ohtlikus seisus ning külastajatele suletud. Riigimetsa majandamise keskus (RMK) alustas torni rekonstrueerimisega ning ehitustööd on nüüdseks alanud. Nende hulka käib ka vana torni lammutamine. RMK Lõuna-Eesti piirkonnajuht Tarmo Denks sõnas, et torn seega ise ümber ei kukkunud, kuigi on isegi mõnevõrra üllatav, et see mõnele tugevamale tuuleiilile seni polnud alla vandunud.