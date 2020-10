Proša viidi Komimaale seiklema

Hiljuti uuris Tallinna loomaaia direktor Tiit Maran karu Venemaale toimetamisega seotud bioloogidelt, kas metsaotist ka midagi uuemat kuulda on.

«Proša lasti lahti eelmise aasta detsembris Komimaale. Seda võimaldas pehme ilm. Rohkem informatsiooni pole rehabilitatsioonikeskusesse tulnud,» jagas Maran saadud vastust Lõuna-Eesti Postimehega. «Nii et tundub, et kõik läks hästi.»

Seetõttu asuti otsima võimalusi, et loomad tagasi Venemaale toimetada. Proša puhul see ka õnnestus, Polja saatus on aga teadmata.