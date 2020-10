Tanel Padar mängis Antsla arbuusimüüjat

Kõne alguses moonutas Padar häält ja teatas, et on Antti Antslast, kes ootab juba Hauka laata, et saaks seal arbuuse müüa. «Lenna, äkki mäletad mind? Sa oled ka minu käest arbuusi ostnud. Mul olid seljas dressipüksid, T-särk ja jalas plätud. Äkki tuleb meelde? See oli mõned aastad tagasi,» rääkis Antti rolli etendanud Padar. Kuurmaa tunnistas, et on suur arbuusifänn ja võis väga vabalt Anttilt arbuusi osta.