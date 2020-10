Celminš kodunes Põlvas kiiresti

Celminš tunnistas, et sulandumine nii sportliku kui ka eraelulise poole pealt kulges Põlvas hästi. «Oodatust lihtsamalt on kõik sujunud: Põlva on mõnus linn ja oleme siin hästi kodunenud. Kalmer Mustingu käe all polnud ma varem mänginud, aga paljusid pallureid tundsin ja nii ei võtnud ka meeskonda sisseelamine palju aega,» lausus värske põlvalane.