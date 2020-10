Enel Liin paljastas vallajuhtimise telgitaguseid

Üks poiss tundis huvi, kui vanalt vallavanem Enel Liin seda tööd tegema hakkas ja sai vastuseks, et 30-aastaselt. «Pean väga oluliseks Räpina valla inimeste nii-öelda kokku keevitamist, et kõik tunneksid pärast haldusreformi end hästi ja vallas poleks tülisid, et kõik astuksid ühte jalga,» vastas vallavanem aga küsimusele, mis on keerukas selles töös. Küsiti ka, mis on vallavanema töös kõige toredam. Enel Liin ütles, et see, kui mõni objekt valmib.