Rein Järvelill: Seto riik asub iga seto südames

«Meremäel oli 8. klassi lõpp viimane kord, kui kõik käis veel seto keeles. Sealt läksin viieteistkümneselt Nõo keskkooli, siis EPAsse (Eesti Põllumajanduse Akadeemia – toim) ja kui olin umbes 30, avastasin, et mõtlen eesti keeles,» ütleb Järvelill. «Keelevahetus pani mõtlema, et midagi on nüüd toimunud. Kes ma siis olen?»

See on äratuntav kogemus küllap paljudele lõunaeesti keeleruumist lahkunud meestele ja naistele, kellelt ligi hiiliv keskiga üha kõvemate nukilöökidega hingele koputades küsib: kas mäletad? Kas tead? Mõni peidab need tunded igapäevase rutiini varju; oodates, et kõikemattev aeg aitab nad unustada. Mõni aga, vastupidi, avab oma tunnetelaeka kui raamatu, et leida sealt tõde.