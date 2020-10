Ühele ametikohale kandideeris pea 2000 tööotsijat

Suurim nõudlus on hetkel kaubandusvaldkonna töökohtade järele – populaarseimale kauba komplekteerija konkursile kandideeris rohkem kui 1800 töövõtjat, kaubanduse laotöötajaks pürgis pea 1500 ja ostuassistendiks pea 1100 töövõtjat.

„Huvi tööpakkumiste vastu on väga suur, mida peegeldab kõige selgemini fakt, et keskmine kandideerijate arv on 2019. aasta sama ajaga võrreldes kolmekordistunud,“ kommenteeris tööturu trende CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt ja lisas, et tööandjate poolt avaldatud tööpakkumiste koguarv on 90% ulatuses taastunud tervisekriisi eelsele tasemele.

Endiselt pakuvad suurt huvi ka andmesisestaja ja -spetsialisti tööpakkumised, kus populaarseimad konkursid meelitasid kandideerima vastavalt 1017 ja 880 töövõtjat. Rohkem kui 500 kandideerijaga konkursse leidub veel kullerite, kontori- ja turundusassistentide ametikohtadel.

Ka juhtivatel positsioonidel ja spetsialistide tööpakkumistel on kandideerijate arvud hüppeliselt kasvanud (+78%), kuid endiselt on tööandjatel keeruline leida erinevate valdkondade spetsialiste tõmbekeskustest kaugemale. Töötajate leidmine on kõige keerulisem hetkel hariduses ja tervishoiusektoris, kus huvi tööpakkumiste vastu on keskmisest tunduvalt madalam.

Mis valdkondades on tööpakkumiste arvud taastunud?

Võrreldes 2019. aasta sama ajaga, leidub hetkel CVKeskus.ee tööportaalis isegi rohkem tööpakkumisi nii infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni (+21%), mehaanika ja tehnika (+7%), tööstuse ja tootmise (+3%) kui ka ehituse ja kinnisvara (+2%) sektoris.

Vähemalt 90% ulatuses on taastunud ehk eelmise aasta sama ajaga ligilähedasele tasemele jõudnud ka tööpakkumised tervishoiu-, toitlustus-, müügi-, finants- ja pangandus-, turundus- ning haridussektorites.

Eelmise aasta sama perioodiga vähem tööpakkumisi leidub aga selgelt endiselt veel turismivaldkonnas (sh hotellinduses).

Kuidas tööd leida?

„Kuna kandideerimisaktiivsus on suur, tuleks enne CV saatmist kindlasti teha eeltööd nii ettevõtte kui ka pakutava ametikoha kohta. See aitab näidata tööandjale, et huvi asuda konkreetsele töökohale on tõsine ja tegemist ei ole läbimõtlemata kandideerimisega“, soovitab Henry Auväärt.

Hea töö leidmiseks tuleb loomulikult endiselt olla ise aktiivne, hoida tööpakkumistel silm peal, anda endast tööandjatele märku ja panustada suurepärasele enesetutvustamisele. Samuti tuleks olla aus ja täpne nii CV-s kui ka tööintervjuul.

Üks oluline soovitus on siinkohal unustada tagasihoidlikkus ja igal võimalusel arendada endas müügioskuseid, mis on oluline osa edukast kandideerimisest. Antud oskust läheb eriti tarvis populaarsetes valdkondades tööle pretendeerimisel. Töövõtjana tuleb meil siiski suuta tõestada, miks just mina olen parim valik antud ametikohale. Seepärast ei tohiks karta ka ebaõnnestunud kandideerimist, sest edukalt tööintervjuul osalemine nõuab ikkagi kogemusi.

TOP 10: Hetkel enim tahetud ametid