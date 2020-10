Rahva lemmik täiskasvanud õppija on võrumaalane Kerli Kõiv

Videotervitusega täiskasvanud õppijaid tunnustanud haridus- ja teadusminister Mailis Reps sõnas, et elukestev õpe kuulub tänapäeval inimeseks olemise juurde. „Õppimine ei seostu enam ammu laste ja noortega, sest inimene õpib kogu elu – igal pool ja pidevalt,“ rõõmustades, et ka tänavustele aasta õppija kandidaatidele on täiskasvanuna õppimine avanud uksi töömaastikul, andnud julguse teisi õpetada, loonud uusi võimalusi, avardanud silmaringi ning tekitanud sisemise rahu.“

Aasta õppijaks kuulutatud hiidlane Margit Soone (59) on viimastel aastatel teinud läbi suure pingutuse. Õppinud metsatehnikuks, looduskeskkonna korraldust, omandanud loodusgiidi eriala, täiendanud erinevate keelte oskusi ning läbinud ettevõtluse kursused, et viia läbi põnevaid ning harivaid loodusmatku. Lisaks enesearendamisele jõuab ta teadmisi edasi anda ka teistele, olles kogukonna tunnustatud seenetark. Margitiga on põnev koos metsa minna, sest temalt saab palju uusi teadmisi. “Minu jaoks on oluline inimese areng igal eluperioodil, ka viimases veerandis. Kui leidub paindlikke minu elukorralduse ja huvidega sobivaid kursusi, siis kavatsen ikka ja jälle osaleda,” sõnas Soone.