Politsei tuvastas Võrus politseiniku elu päästnud naise

«Suur-suur aitäh kõigile, kes meie abipalvele reageerisid, sest just tänu sellele leidsimegi elupäästja kiirelt üles ja saame nüüd juba edasi tegutseda selle nimel, et suurt "tänukoormat" enda õlgadelt talle ja ka teistele abistajatele jagada,» kirjutas prefektuur.

Olgugi, et terviserikke saanud mees oli tookord elu ja surma piiril, on ta tänaseks taastunud ning ekspertide sõnul paljuski just tänu naisele, kes talle kiirelt ja oskuslikult südamemassaaži tegi.