Tomi Saluveer: kriis pakub võimalusi

Muutunud maailmas on eraldatusel ja kaugtööl üha suurem väärtus. Puhta looduse ja e-riigi lahendustega on Eestil hea stardipositsioon. Kui näiteks tihedalt asustatud Hollandis ringi liikudes on mõne metsatuka märkamine haruldane, siis Eesti metsade, kuppelmaastiku ja järvesilmade keskel tunneb arvutiööd tegev romantikuhingega inimene ennast justkui paradiisis. Või kui Hiinas tuleb õhusaaste tõttu maski kanda ka viirustevabal ajal, siis Kagu-Eesti hajaasustuses on maski kandjaid isegi teise koroonalaine ajal pigem vaid üksikuid.