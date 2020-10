Tiit Kala: poliitiline mudamaadlus riigikaitse ümber

Mõne nädala eest alguse saanud tuline vaidlus riigikaitse rahastamise üle tekitas minus siirast hämmingut. Riigi julgeolek puudutab meid kõiki. Peaks olema enesestmõistetav, et see, kui palju ja millele raha kulutatakse, arutatakse avalikult läbi enne lõpliku poliitilise valiku tegemist. On arusaamatu, et kaitseministeeriumi ja selle valitsemisala ametnikud reageerivad valuliselt ja lärmakalt poliitikute arutelule võimaliku kaitsekulude suurendamise teemal ainult seetõttu, et ettepanek anda lisaraha rannakaitse ja õhukaitse väljaehitamiseks tuli EKRE-lt. See näitab, kui politiseerunud on kaitseministeeriumi ja selle valitsemisala ametnikud.