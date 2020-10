Detailplaneeringu kohaselt jaguneb 4,86 hektari suurune ala kolmeks. Ühel krundil asub koolihoone ja kahele krundile on plaanitud hooldekodud. Koolihoone on amortiseerunud ja suur osa sellest kavas lammutada. Hoonest jäävad alles spordisaali osa ja köök, mis on heas seisukorras.