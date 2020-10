Kalamehel näkkas pea 10-kilone haug

Suurima kogukaalu kategoorias edestas teisi 9,67 kilogrammi kaalunud haugi välja tõmmanud Uno Malleus. Teisele kohale tuli Taavi Kaldma, kelle kalade kogukaal oli püügipäeva lõpuks 2,37 kilogrammi. Jaanus Pirs püüdis kalu 2,16 kilogrammi ning saavutas sellega kolmanda koha.

Lisaks panid kalurid enda oskused proovile spinningu täpsusheidetes, kus esikoht läks jagamisele Margus Tiirmaa ja Kalmer Kopli vahel. Samuti said kõik võistlusest osa võtnud kalurid mälestuseks osavõtudiplomi.

Tõrva Kalameeste klubi eestvedaja Gunnar Palumets sõnas, et sellised võistlused aitavad hoida järjepidevust ning annavad võimaluse üheskoos aega veeta. „Pingutasime korralikult, et sügisene võistlus ikka korraldada,“ ütles Palumets. „Tuleb loota, et sel talvel tuleb korralik jää, aga eks ole ka jõulude paiku paadiga kalal käidud.“

Võistluse avamisel käis kalamehi tervitamas Tõrva vallavanem Maido Ruusmann, kes kostitas kalureid heade sõnade ja väikese kinkekotiga. „Ei ole just palju kohti Eestis, kus tegutseb oma aktiivne kalameeste klubi – tore, et Tõrvas selline aktiivne grupp tegutsemas on! See liidab inimesi ja rikastab vabaaja veetmise võimalusi” sõnas Ruusmann. „Püügivõistlus jättis väga positiivse mulje - korraldus oli professionaalne ning osalejaid arvestatav hulk. Äge!“