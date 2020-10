Bussifirma ootab reisijatelt maskide kandmist

Lux Express on soetanud kuu aja varu meditsiinilisi maske, et alates teisipäevast kindlustada tasuta maskid kõikidele oma reisijatele, kes bussi sisenemisel isiklikku maski ei kanna. Reisijate ja bussijuhtide ohutuse huvides on maski kandmine Lux Expressis tungivalt soovituslik kogu sõidu vältel.

«Lux Expressi jaoks on reisijate ja bussijuhtide turvatunne esmatähtis, mistõttu maskide muutmine tungivalt soovituslikuks on meie panus ühise ohutuse tagamiseks. Loodame, et kõik reisijad mõistavad olukorda ja panustavad oma vastutustundliku käitumisega, et linnadevaheline reisimine saaks muretult jätkuda meie uues paratamatus reaalsuses,» ütles Lux Expressi tegevjuht Janno Ritsberg.