Kalapüügi kord Peipsil võib tulevikus muutuda

«Peipsi järvel kalapüügi korraldamise parandamine on olnud päevakorras juba pikemat aega. Probleemid on esile tulnud nii kalapüügiõiguse andmisega kui ka erinevate püügikvootide kehtestamisega,» ütles maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm.

Ta selgitas, et seepärast otsustas maaelukomisjon algatada kalapüügiseaduse muutmise ja kutsuda enne eelnõu teist lugemist komisjonide istungile asjaomaste asutuste ja organisatsioonide ning huvirühmade esindajad, et kuulata ära ettepanekud seaduse muutmiseks.

«Peipsi järve kalaressurss on väärtuslik loodusvara, mille kasutamisse, säilimisse ja arendamisse tuleb suhtuda läbimõeldult, et oleks tagatud nii kalavarud kui ka järve keskkonnaseisund,» ütles keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar. Ta lisas, et kalapüügiregulatsioonide kaugem eesmärk on see, et ressursid oleksid mõistlikult kasutatud ja neid jätkuks tulevastele põlvedele. Reeglite täitmise jälgimine paneb keskkonnainspektoritele suurema koormuse, kes peavad hakkama seni sadamates tehtava kontrolli kõrval hakkama seda tegema ka vee peal.