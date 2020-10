Võru Jäätmekeskus otsib pressitud jäätmete vedajat

Hanke sisuks on tellija konteinerisse laaditud pressitud jäätmete vastuvõtmine hankijalt Umbsaare ümberlaadimisjaamas ja lõppkäitlusele transportimine vastavalt vajadusele tööpäevadel jäätmejaama lahtiolekuaegadel, selgub hanke alusdokumentidest.

Veoteenuse all mõistetakse jäätmekonteinerite vedu lõppkäitluskohta ja tühjade konteinerite vedu tagasi. Vedaja on kohustatud teostama jäätmevedu ülepäeviti kolm korda nädalas tööpäevadel. Käideldavate olmejäätmete orienteeruv kogus on 6500 tonni aastas.