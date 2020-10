Priit Sibul: suurte sõnade asemel rohkem väikeseid ja kasulikke tegusid

Eesti riigikaitse on olnud valdkonna ekspertide, kodanike ning mitme erakonna ühine pingutus. 1990ndatel langetatud põhimõttelised otsused ning Kaitseliidu säilitamine ja toetamine on õigeks osutunud. Mainimata ei saa jätta NATO liikmelisuse saavutamist ja liitlasvägede Eestisse toomist. Isamaa on olnud kõigi nende otsuste algataja või osaline ning me oleme taganud Eesti kaitsepoliitika järjepidevuse.