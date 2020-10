Mati Määrits: kafkalik kiirlaenumaailm

Kuivõrd ulatusliku probleemiga on tegemist, sain aimu kaheksa lapsega pere laenudest kirjutades. Vaid ühe kohtutäituri büroo menetluses on tänavu algatatud 5630 menetlust, nendest 4233 maksekäskude alusel! Aga kui asi on juba kohtutäituri käes, ei ole võlgnikul enam midagi kobiseda – kogu vara ja kõikvõimalikud sissetulekud arestitakse. Kusjuures sissenõudjale pole enam mõtet selgitada, kas kohustus jäi täitmata pahatahtlikult või oli selleks objektiivne põhjus, näiteks terviserike.

Aga just siia ongi koer maetud. Võlgnik peab ju makseettepaneku kuidagi kätte saama. Siin aga on Eesti riik paraku läinud lihtsama vastupanu teed, lubades saata kroonu kirja teadaolevale meiliaadressile. Juhul, kui kiri on jõudnud näiteks rämpsposti hulka või saadetud aadressile, mida omanik enam ei kasuta, on teate saaja ise süüdi – kohtutäiturist enam pääsu pole.