Kagu-Eesti bussiliikluses taastus eriolukord

«Asja eesmärk on hoida meie juhte,» põhjendas Kagu ühistranspordikeskuse logistikajuht ja juhatuse liige Sander Saar.

«Bussijuhi ala on suuremates ühissõidukites lindiga piiratud ning sinna sisenemine on keelatud. Sõitjad registreerib nende sisenemisel juht, kellele sihtkohta ütlema ei pea. Eks me kaotame seetõttu ammendava statistika, aga midagi pole parata,» lisas ta. Sarnaseid nõudeid järgib ka Valgamaa ühistranspordikeskus.

Sander Saare väitel polnud ümberkorralduste tõttu ühistranspordikeskusele esmaspäevaks esitatud ühtegi kaebust ega ettepanekut. Küll on toimetusele teada vahejuhtum, kus Tartust 19.40 Põlvasse suundunud liinibuss ühest peatusest mööda kihutas.

Buss põrutas peatusest mööda

«Oli juba päris pime, mistõttu jälgisin pingsalt, et kogemata mööda ei sõidaks. Selle peale, et keskmise ukse kõrval asuvale nupule vajutada, et juhile oma väljumissoovist märku anda, ma tõesti ei tulnud. Ausalt öeldes ei pannud ma seda nuppu hämaruses isegi tähele. Kui buss minu peatusest mööda sõitis ja hüüatasin, sain juhi käest pahandada, miks ma nupule ei vajutanud,» kirjeldas vahejuhtumit Siiri (nimi muudetud, õige nimi toimetusele teada).

Naist pani imestama seegi, et bussijuhti ei pannud salongi pilku heitma isegi peatuses ootav tuledes auto, kus oli Siirile vastu tulnud abikaasa. «Aga ju siis oli juht oma mõtetes või keskendunud tee jälgimisele.»

Ettepanekut, et bussijuht võiks sõitjatele vähemalt reisi alguspunktis teadustada, et oma väljumissoovist tuleb märku anda nupule vajutades, pidas Sander Saar igati arvestavaks ning ta lubas selle vedajafirmale Go Bus edastada. Samuti pidas ta võimalikuks täiendavate teavitussiltide paigaldamist. Ka Valgamaa ühistranspordikeskus palub võimaluse korral reisijatel juhti sihtpeatusest teavitada.

Kagu ühistranspordikeskus rõhutab, et mitte keegi, kes tunneb end pisutki haiglasena, ei tohiks kasutada ühistransporti, et hoida ära võimaliku nakkuse levik kaassõitjatele ja ligemale 60 bussijuhile.

Bussijuhi juurde pääsemist takistab nüüdsest ka esiistmete vahele tõmmatud köis. FOTO: Mati Määrits

Tasuta sõidu võimalus laieneb pidevalt

Tasuta sõidu võimalus Põlva- ja Võrumaal laieneb samal ajal Sander Saare sõnutsi pidevalt, sest kommertsvedajad ütlevad järjest liine üles. Kui avalike asendusliinide avamine on põhjendatud, kaasneb maanteeameti nõusolekuga ka rahastus.

Nii avati 12. oktoobrist uued liinid Tartu–Räpina–Värska suunal, sest pärast kommertsliinide kadumist oleks Tartust Räpinasse sõitmisel päevasel ajal jäänud viietunnine auk. Veel suurem tühimik oleks pärastlõunal tekkinud Räpina–Tartu suunal. Seal oli küll võimalik kasutada Mehikoorma ja Võnnu kaudu ülikoolilinna kulgevat liini, kus aga sõiduaeg on võrreldes otsebussiga kahekordne.

Kui Tartu ja Värska vahel olid kommertsliinid varem käigus kolmel päeval nädalas, siis avalikud liinid nüüdsest esmaspäevast reedeni ja pühapäeval. Küll on sõiduplaanist sõitjate puudumise tõttu eemaldatud Värska–Koidula vaheline liinilõik.