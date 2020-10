Põlvasse jõuavad sedapuhku eestimaised udmurdid

Eesti rahvakultuuri keskuse Põlvamaa rahvakultuuri­spetsialisti Kati Taali sõnutsi tutvustab sugulasrahva pärimusmuusikat, tantse ja laule peoõhtul Tartu udmurdi ansambel Jumšan Gur (Peoviis). 2006. aastast tegutseva kollektiivi koosseis on pidevalt muutunud, sest see koosneb peamiselt tudengitest. Samas on seal ka neid, kes kaasa teinud algusajast peale.