Võru andis lubaduse Euroopa kultuuripealinna rahaga toetada

Makstava rahasumma suurus on seotud omavalitsuse elanike arvuga, olles tuleval kahel aastal üks euro elaniku kohta, aastatel 2023 ja 2024 kaks eurot ning 2025 aastal taas üks euro elaniku pealt. Erandlik on aasta 2024, mil omavalitsusel tuleb tasuda täiendavad 2,2 eurot elaniku kohta juhul kui seal toimuvates pealinnasündmustes on kokku lepitud. Võru elanike arv oli käesoleva aasta alguses 11 727.