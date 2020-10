Algasid Puka kooli ehitustööd

«Uut kooliaastat saavad Puka lapsed juba alustada uues koolimajas,» sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. «Tegemist on märgilise tegevusega, see tähistab aastaid väldanud vaidluste lõppu millest kogukond on juba väsinud. Puka lapsed ja õpetajad on aastaid oodanud uut kooli ja lõpuks on see reaalselt valmimas.»