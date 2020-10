Otepää vallavalitsuse tehniline konsultant Ake Andressoo ütles, et praegu käib ehituseks kõlbmatu pinnase koorimine, seejärel kaevatakse valmis vundamendikoht ning hakatakse ehitama uue koolihoone põhikonstruktsioone. Andressoo lisas, et uus, L-kujuline koolihoone ehitatakse olemasoleva võimla lõuna ja ida küljele ning see peaks valmis saama mais. Seni toimub õppetöö koolimaja vanas osas.