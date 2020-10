Stefani sugulased saadeti sõtta

«Mina, minu vanemad ja samuti kõik minu sugulased on armeenlased. Iga suvi viis isa mind Armeeniasse, et oleksin seal koos oma sugulastega, et näeksin sealset elu ja niimoodi õpiksin paremini nende mõtteviisist aru saama. Seal olles õppisin, et armeenlased on väga soojad ja kokkuhoidvad inimesed ja nendega koos olles ei hakka kunagi igav,» meenutab Stefan.