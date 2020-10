Catlamaja tegevjuht Jaanus Mark rääkis, et sellise paiga rajamisele mõeldi juba aastaid. Kui kevadel ruumides remont lõppes ja sinna ka mööbel ja tehnika sisse said, ei soovitud pidulikku avamist eriolukorra tõttu siiski teha. «​Kui enne sügist tegutsema asusime, leidsid kliendid meid eelneva reklaamita. See näitab, et vajadus taolise teenuse järele on maapiirkonnas olemas,» meenutas Mark.