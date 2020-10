«Olen üsna tolerantne selles asjas. Aastaid tagasi sai end ja lapsi vaktsineeritud, aga viimased aastad pole sellega tegelenud. Gripi vorme on nii palju, mistõttu mul puudub sada protsenti usk, et see vaktsiin ka kõige vastu aitab, kuid eks abi on sellest kindlasti. Eriti riskigruppi kuuluvad inimesed võiksid kindlasti end vaktsineerida. Suure tõenäosusega vaktsineerin end taas sel hooajal.»