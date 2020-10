Miina kogub annetusi vähihaigele vanaisale

Miina ema Triinu sõnul on Rein on oma perele parim isa, vanaisa, mees ja sõber, keda soovida. «Oleme õdedega üles kasvanud spordisaalides, matkadel ja võistlusi vaadates, sest meie isa on spordifanaatik. Ta on olnud väga kiire jooksja, hea tennisemängija, väsimatu võistluste korraldaja ning liikumisharrastuse propageerija.»

Triin nendib, et kui diagnoos ligi kolm aastat tagasi perele teatavaks sai, lõi see jalad alt. «Paanika võttis maad, kuid tänu oma lähedastele sõpradele, väga headele arstidele, uroloog Žarkovskile ning onkoloog Pokkerile, saime sihi silme ette ja hakkasime haigusega võitlema. Võitleme siiani, sest on nii palju, kelle ja mille nimel pingutada, loota ja uskuda. Isal on kolm tütart, seitse lapselast js super abikaasa ning neile kõigile on ta asendamatu.»