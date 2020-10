«Kagu-Eesti on meile kogu aeg olnud südamelähedane piirkond, kuid seni pole me kütuse jaemüügiga seal eriti silma paistnud,» rääkis Terminal Oili juhatuse liige Raido Raudsepp, kelle sõnul laieneb tanklakett praegu jõudsalt. Kütusefirma ehitas suvel Saverna tankla juurde poe ja avab peagi uue kütusejaama Võrus. Nende tanklad on ka Põlvas ja Valgas.