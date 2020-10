Täna tuleks mõelda tervislikule toitumisele

Kuigi maailmas toodetakse toitu seda kalorites mõõtes piisavalt, on probleem toidu globaalses jaotuses. Veelgi enam: arengumaad nõuavad, et alatoitlusest rääkides ei räägitaks mitte ainult kaloritest, vaid alatoitlusest tervislikkuse mõttes, sest paljudes riikides saavad inimesed küll piisavalt kaloreid, aga mitte vajalikke toitained.

«FAO raport kinnitab, et ebatervisliku toitumisega seotud tervisemõjud on suuremad kui oskame endale igapäevaselt teadvustada,» ütles maaeluminister Arvo Aller. «Piltlikult öeldes kaevame me endale samal moel jätkates hammastega hauda, sest ebatervislik toitumine on surmaga lõppevate mittenakkuslike haiguste, peamiselt südame-veresoonkonna haiguste, vähktõve ja diabeedi peamiseks põhjustajaks. Ülekaal ja rasvumine on nimetatud haiguste olulisemaks riskifaktoriks.»