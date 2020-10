Eestlased võiksid Venemaa ugridelt õppida suhtumist loodusse

Täna lipupäevana tähistatav soome-ugri hõimupäev on hea põhjus, mõelda me idas asuvatele juurtele ning mõtiskleda, et eestlastel on nii mõndagi õppida Venemaal elavatelt hõimurahvastelt, leiab Põlisrahvaste arengu keskuse «Uralic» juht Oliver Loode.