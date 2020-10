Tartu tänav on novembrini lõpuni Koreli sillast kuni Vilja tänava ristmikuni liiklusele suletud, mistõttu ei pääse inimesed ka bussijaama parklasse. FOTO: Arved Breidaks FOTO: Arved Breidaks

Võrulased kurdavad, et Tartu ja Vilja tänaval käivate tööde tõttu pole võimalik autoga pääseda bussijaama parklasse ning üldse on praegu autoga bussile vastu minnes tükk tegu, et läheduses parkimiskoht leida.