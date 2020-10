Räpina elanikud soostusid raieplaanidega linna külje all

«See tagab loodusliku mitmekesisuse. Ümber kukkunud puu muutub jämedaks lamapuiduks, millel on eriline väärtus. Aastakümnete jooksul on seal mitmesugust elu. Surnud puu on veel elusam kui elus puu,» selgitas Timberg, lisades, et hektarile tuleb jätta vähemalt kümme täismõõdus puud. KAH-aladele aga jäetakse neid veelgi rohkem.

Kui valgust on rohkem, äkki saame siia kena noore männiku kasvama kas loodusliku külvi teel või istutades, ütles RMK kaguregiooni varumisjuht Tanel Täheste.

«Lankidel, kus on näha kohalike elanike suurt huvi, anname neile võimaluse säilikpuud ise valida. Muidu teevad selle valiku harvesterioperaatorid, kes on läbinud vastava koolituse,» lisas Täheste.

«Kohati tuleb siiski kriitika omaks võtta – valik on olnud kehv,» möönis metsaülem.

«Mida vähem lageraiet, seda parem on. 20 aasta peale ette nähtud 20 hektarit lageraiet on siiski natuke palju. Raiuda võiks kümme hektarit, mitte rohkem,» kõlas kriitiline noot kohaliku keskkonnaaktivisti Enu Mäela suust.

Ristipalos sirgub segane mets

Ristipalo korrusmajade läheduses soovis Tanel Täheste kohalikega arutada, mida sealse metsaga peale hakata ning kas võtta tööd ette korraga või kahes järgus. «Ega sellest eraldisest enam korraliku metsa tule – valdavalt on seal kasvamas haab, lepp ja remmelgas, kuusk on aga jäänud alla. Kaalusime siin sanitaar- või harvendusraiet, mida aga saaks teha üksnes talvel,» sõnas ta.

«Mina näeksin küll, et see metsaosa tehakse korda: võetakse mädanenud lepp välja ja pannakse kasvama mõni uus puuliik, näiteks kask,» pani ette vallavanem Enel Liin.

«Mina teeksin terve selle eraldise kuni paneelmajadeni korda – mida me hakime siin!» oli Teet Helmi seisukoht.

Räpina vallavolikogu esimees Teet Helm (esiplaanil) ei poolda Ristipalo korrusmajade juures tööde jagamist kahte etappi. FOTO: Mati Määrits

Tööde käigus on plaanis täita ka auk metsaservas, kuhu elanikud on tassinud prahti. Enel Liin pakkus täiteks staadioni ehituse käigus tekkivat pinnast, et asjaga ei peaks liiga kaua ootama.

Ristipalos on lähema kümne aasta jooksul vaja teha lageraieid kokku 7,7 hektaril. Tänavu on lageraie plaanitud 1,8 ning 2023. aastal 3,6 hektaril. Valikraiet on tänavu plaanis teha 1,6 hektaril.

«Valikraie puhul on võimalik teha kõike, mida tahame. Siin ongi sellinesegase sisuga mets. Elupõline metsaülem Ants Teder on pannud meile südamele, et meeskoori Forestalia tamme läheduses sirguvad kask ja kuusk saaksid raiutud, et see tamm saaks kesta. Selles metsas on ka noori mände ja kaski ning mõni kuivanud mänd,» mainis Tiit Timberg.

Näide püsimetsandusest

«Rähn ka ei taha seda kuiva mändi. Siin peab tõesti valikut tegema,» kinnitas Mäela.

«Kõige mõistlikum tundub väikese kraadiga harvendusraie, mis ongi konkreetne näide püsimetsandusest. Me ei saa sellist lähenemist küll massiliselt kasutama hakata, aga sellise tüki peal tuleb see kõne alla küll,» lausus Täheste.

RMK Kaguregiooni varumisjuht Tanel Täheste Ristipalo korrusmajade lähedal. FOTO: Mati Määrits

Kogukonna esindajatelt soovis varumisjuht teada, missuguseid puuliike võiks istutada lagedatele aladele.

«Mitte midagi tegemise tulemused on näha vanal võrkpalliplatsil, mis on juba haavavõsa täis,» märkis Timberg.

Üks naine pakkus välja, et istuda võiks võõrpuuliike, millega metsaülem seekord siiski nõus polnud. «Ristipalo võiks ehk ikka jääda männi päralt. Pealegi ei tohigi RMK võõrpuuliike istutada,» kostis ta.

«Kuna siin on päris palju tammesid, jätame võimalikult palju neid alles. Ja hea oleks siia saada ka uus männipõlv kasvama,» soovitas Täheste.

«Jääks tõesti männi juurde – eksootika siia ei passi,» toetas metsamehi Helm.

Ühel meelel oldi ka haava väljatõrjumises, mis sellesse metsa ei sobi.

Ristipalo metsas asuvad ka kalmed, mille puhul soovib muinsuskaitseamet nendel kasvavate puude raiumist nii, et need kukkudes kalmeid üles ei pööraks. Kalmetega on seotud kaks sanitaarraiet, mis tehakse ära sellel aastal.

Vähemalt kaasamiskoosolekul osalenutelt said RMK esindajad usalduskrediidi, mille võib kokku võtta vallavolikogu esimehe Teet Helmi sõnadega: «Tehke nii, et hää saab.»

Metsaülem aga kutsus räpinlasi kevadel metsaistutustalgutele, et panna Ristipalos kasvama Ootsipalu männihiiglaste järglased.