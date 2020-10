Aga näe, nüüd läks lärm lahti, kui siseminister ütles väliskanalile intervjuud andes teiste teemade seas, et las geid jooksevad Rootsi. Ühed tõttavad appi kahjutuld kustutama: öeldes, et lauset tõlgiti valesti ning tegelikult mõtles ta, et jooksevad mitte Rootsi, vaid Rootsis. Vastased omakorda selgitavad üha jõulisemalt ja tulisemalt, et sellise inimese koht ei ole valitsuses, kes saadab oma inimesi riigist välja ning viljeleb kurjust ja vihkamist.