Põline põlvamaalane on töötanud kogu elu samas majas. Ta jõudis Põlvasse 1980. aastal pärast Õisu toiduainetetööstuse tehnikumi lõpetamist. «Oli võimalus ka Tartu kombinaati tööle minna, aga sinna ei tahtnud,» meenutab ta. Tol ajal oli nii, et kui tööle läksid, anti korter pealekauba. «Mina aga müüsin nüüd korteri maha ja läksin maale elama. Tasuta saadud korterist tulu ka veel – vot olid ajad,» lisas Arjukese. Aastakümnete jooksul on naine töötanud igas piimatööstuse osakonnas.

«Hinges üldse ei tunne, et oleksin ühes kohas kaua töötanud, aga kui mõni tuleb pärast koondamist juba kolmandat korda tagasi, hakkad mõtlema, et kaua olen olnud. Viskan nalja, et olen juba peaaegu Peeter Esimese ajast siin,» naljatas Arjukese. Pikka tööstaaži ilmestab seegi, et ta on töötanud piimatööstuses 17 juhi käe all.