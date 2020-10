Maailmakoristuspäeva kontserdi võit tuli taas Setomaale

«See on müstika, et kaks aastat järjest on koolikontserdi võitnud Setumaa kool. Igatahes on ka artistidel põnev esineda kusagil, kus ei ole veel käidud,» kinnitas maailmakoristuse Eesti kampaania eestvedaja Mart Normet. «Samuti on meil on väga hea meel koostöö üle «Meri algab siit» kampaaniaga ning paljude arvamusliidritega, kes kutsusid üles suitsukonisid korjama. Kaks aastat tagasi ei teatud, mida väikeprügi teeb ja miks on suitsukonid halvad, praegu on teadlikkus märgatavalt kasvanud.»