Coop Põlva alustas esiliigat võidukalt

Sel hooajal ei tohi enam meistriliiga võistkonna mängijaid esiliigas mängivale duubelvõistkonnale appi võtta. Seega on Coop Põlva sel hooajal võistlemas esiliiga noorima koosseisuga – vaid üks pallur on täisealine.

«Esimene matš esiliigas läks üle kivide ja kändude. Esimesel poolajal andis kõvasti tunda, et poisid pole pikka aega mänginud. Teine poolaeg oli natuke parem ja lahtisem. Mõningase eelise andis meile, et vastane on vähem treeninud kui meie,» sõnas treener Kalmer Musting.