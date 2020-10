Aldo Kals: setodel tuleb piiri asjus rohkem sõna sekka öelda

Ülemsootska ütleb, et piir pole setode lahendada. Ent kelle siis? Kui Eesti riik suhtus aastaid leigelt oma territoriaalsesse terviklikkusesse, oli vaja see riik kodanikualgatusega korrale kutsuda. See õigus ja kohustus on põhiseaduses ette nähtud. Petserimaa vabadusvõitleja Reet Tobre juhtimisel tegid eelkõige Tallinna setod seda suure agarusega taasiseseisvumise algaastail. Samad sõnad kehtivad Seto kongressi ja selle vanematekogu puhul.