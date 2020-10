Siim Saavik: süsti ainult kiirematele!

Tundub, et eestlased on pööranud vaktsiiniusku. Kuidas muidu seletada tõika, et gripivaktsiinid said kiirelt otsa ja osa soovijaid jäi esialgu pika ninaga. Süsti said need, kes juba varakult selle toimingu broneerisid. Kiiduväärse nurga alt võib aga samas tõenäoliselt kinnitada, et eesmärk tõsta Eesti elanikkonna teadlikkust vaktsineerimise vajalikkusest on täidetud.