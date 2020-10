Kääpa põhikool vahetas kogutud vanapaberi kunstitarvete vastu

«Eelnevatel aastatel on kõige suurema osa panustanud vanemad, kuid sel aastal saime suure osa vanapaberist ka Kääpa, Tsolgo ja Lasva raamatukogust. Meil oli lõpuks koorem nii täis, et osa paberit olime esmakordselt sunnitud järgmiseks korraks nii-öelda seemneks jätma,» selgitas Kähr. Ta lisas, et vabrikust saadud toodete hulk sõltub just nimelt viidud paberi kogusest.