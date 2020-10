Võru lasteasutustes muutuvad rühmad suuremaks

Otsustati osaleda taotlejana maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmes projektiga "Loomekoja väljaarendamine Võru linnas". Projekti kestvus on kuni 12 kuud ja kogumaksumus kuni 300 000 eurot, millest Võru linna omafinantseering on kuni 75 000 eurot. Projekti eesmärk on rekonstrueerida Võru linnas Kesklinna Kooli (Vabaduse tn 12) kasutusest vabanenud töökojahoone ruumid uute ja alustavate (loome)ettevõtjate tegevus- ja töökohaks.