Lätis ja Leedus on rekordarv nakatunuid

Läti nakkushaiguste ennetamise ja kontrolli keskuse teatel on tegemist rekordi kordamisega: sama palju nakkusjuhte registreeriti ka 16. oktoobril.

Hetkel vajab Lätis haiglaravi 79 koroonapatsienti, kellest kuue seisund on raske.

Epideemia algusest on Lätis COVID-19 leitud 3797 inimeselt, paranenud on 1341 inimest.

Koroonaviiruse diagnoosi on saanud kokku 8239 inimest. Viiruse tagajärjel on surnud 120 inimest, 37 koroonahaiget on surnud teistel põhjustel.