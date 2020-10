Valkas tabati süütamistes kahtlustatav

Kui varasemalt mainis Põhja-Läti ajalehe Ziemellatvija veebitoimetaja Ance Ance Andrējeva-Empele nelja tulekahjut, siis nüüd täpsustas ta, et politsei teatel oli neid lausa viis. Pušķina tänaval põlesid taluhoone ja kaks kuuri. Raiņa tänaval puukuur ja Merķeļa tänaval prügikonteiner. «Tehti kindlaks, et pärast esimese tulekahju põhjustamist vaatas nüüdseks vahi all viibiv mees pealt tuletõrjujate tööd ja hoone põlemist. Alustatud on kriminaalmenetlust,» ütles Andrējeva-Empele.